Milan, a un mese dalla prima ufficiale: chi schiererebbe Allegri oggi

A un mese dalla sfida con il Bari in Coppa Italia, ecco come potrebbe presentarsi il Milan di Allegri con la rosa attuale.

Il Milan, tra esattamente un mese, il 17 agosto, affronterà il Bari nella prima partita ufficiale della sua stagione, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia. Prima di quella data è molto probabile che arrivino rinforzi dal mercato, ma intanto vediamo come potrebbe scendere in campo il nuovo Milan di Allegri se, contro il Bari, la rosa a disposizione dovesse essere quella attuale.

Dubbi in difesa, centrocampo nuovo, attacco già definito

In porta ci sarà sicuramente Mike Maignan. Davanti a lui, per quanto riguarda i centrali, è difficile dire quale sarà la coppia scelta da Allegri: i quattro a disposizione sono potenzialmente tutti titolari. Thiaw potrebbe partire leggermente indietro nelle gerarchie, considerando che era stato messo sul mercato. Tomori è molto apprezzato dall’allenatore e difficilmente verrà lasciato fuori. Al suo fianco, ballottaggio serrato tra Gabbia e Pavlovic.

Per quanto riguarda i terzini, almeno per il momento la scelta sembra abbastanza chiara: Jimenez a destra e Bartesaghi a sinistra. Tuttavia, Tare ha promesso che dal mercato arriveranno due rinforzi sulle fasce, e questo potrebbe presto stravolgere le gerarchie.

A centrocampo è facile immaginare i due nuovi acquisti subito titolari: Ricci davanti alla difesa e Modric come mezzala. Il terzo, in attesa di novità su Jashari, sarà uno tra Loftus-Cheek e Fofana. In attacco, pochi dubbi: Pulisic e Leao saranno titolari insieme a Gimenez, in attesa che arrivi un concorrente a insidiarne la titolarità.