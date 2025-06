Colpo di scena Milan, Moretto svela: “Chelsea su Maignan, i dettagli”

Il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto ha riferito dell'interesse del Chelsea per il portiere francese del Milan. Il club inglese avrebbe già avviato i primi contatti con i rossoneri per parlare di Maignan: ecco i dettagli

Tornano a suonare le sirene del calciomercato anche per Mike Maignan , uno dei big rossoneri sempre in bilico tra permanenza e addio al Milan . Il contratto del portiere francese con il Diavolo infatti è in scadenza nel 2026 - la stessa situazione di Theo Hernandez , che viaggia spedito verso la cessione all'Al-Hilal.

Ad oggi non si registrano passi avanti tra Maignan e il Milan per il rinnovo con prolungamento e questo lascia dunque spazio a possibili inserimenti di top club alla ricerca di un portiere di grande spessore. Tra questi, ci sarebbe il Chelsea che sarebbe seriamente piombato sul numero 16 rossonero.

Ne ha parlato il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto, che su X ha rivelato: "Il Chelsea punta Mike Maignan. Primi contatti tra il club inglese e il Milan per il portiere francese. Maignan ha un contratto in scadenza nel 2026 e il possibile rinnovo con il Milan è in fase di stallo". Occhio dunque anche alla situazione relativa al portiere francese. Ma non è ancora tutto. Anzi, parlando sempre di calciomercato, grandissima attenzione anche ad altre grosse novità. Clamoroso Allegri: "Ha un folle sogno di mercato! Vuole..." <<<