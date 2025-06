Calciomercato Milan – Modric sì, ma Tare rilancia: “Vuole prendere anche…”

Il Milan sta iniziando ad accelerare seriamente sul fronte del calciomercato. Theo Hernandez in uscita, le voci su Maignan e su Modric, ma anche altri nomi in entrata sul taccuino di Tare: tutti i dettagli.

Sono ore di fuoco in casa Milan, con il calciomercato che sta entrando nel vivo. L'arrivo di Allegri sulla panchina ha stappato ogni situazione e adesso la situazione è in continua evoluzione. Caldissimo il fronte relativo a Theo Hernandez, in uscita così come Reijnders. Occhi puntati pure su Mike Maignan, sul quale si è materializzato il Chelsea. Nomi importanti in uscita, ma ovviamente occhio anche ai movimenti in entrata di Tare.