Milan, è fatta per la cessione di Lazetic all’Aberdeen
Home > News Milan

Milan, è fatta per la cessione di Lazetic all’Aberdeen

Edoardo Benedetti
Milano
16 Agosto, 12:15
Marko Lazetic
Milan, ufficiale il trasferimento di Marko Lazetic all’Aberdeen: operazione a titolo gratuito con percentuale sulla futura rivendita.

È Gianluca Di Marzio a riportarlo: è fatta per il trasferimento di Marko Lazetic, attaccante serbo classe 2004, all’Aberdeen. Il giocatore è già in Scozia e a breve sosterrà le visite mediche.

I dettagli sulla cessione

L’operazione con cui il Milan lo lascerà partire è praticamente la stessa di quella che ha portato il giovane Liberali al Catanzaro: una cessione a titolo gratuito con percentuale sulla futura rivendita a favore del club rossonero.
Lazetic era ormai fuori dai piani tecnici e si stava allenando con il Milan Futuro in attesa di una sistemazione. Arrivato nella stagione 2022-2023 come giovane promessa, non è mai riuscito ad imporsi: solo una presenza con la prima squadra e diversi prestiti, fino a questa cessione definitiva.
Il Milan, dunque, procede spedito sul fronte delle uscite. Restano ancora da definire le situazioni di Adli e Bennacer, anche loro considerati fuori dal progetto.

Leggi anche

Edoardo Benedetti · 16 Agosto, 19:28
Ex Milan, Nocerino su Modric: “È devastante”
L'ex Milan Antonio Nocerino elogia il nuovo acquisto rossonero Luka Modric e parla di ruolo, impatto e futuro.
Stefania Palminteri - 16 Agosto, 16:46
Milan, presentazione dei nuovi acquisti prima della sfida col Bari
Riccardo Focolari - 16 Agosto, 15:26
Milan, Allegri sulla sfida col Bari: “Domani conta la vittoria”
Riccardo Focolari - 16 Agosto, 13:20
Milan, Camarda subito decisivo col Lecce
Lorenzo Focolari - 16 Agosto, 11:29
Milan-Bari, la probabile formazione per la sfida di Coppa Italia
Stefania Palminteri - 16 Agosto, 11:08
Milan, le top news di giornata
Stefania Palminteri - 15 Agosto, 13:00
Milan, Moretto: “Al Leeds interessa Okafor, vi spiego…”
x