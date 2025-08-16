Milan, è fatta per la cessione di Lazetic all’Aberdeen

Milan, ufficiale il trasferimento di Marko Lazetic all’Aberdeen: operazione a titolo gratuito con percentuale sulla futura rivendita.

È Gianluca Di Marzio a riportarlo: è fatta per il trasferimento di Marko Lazetic, attaccante serbo classe 2004, all’Aberdeen. Il giocatore è già in Scozia e a breve sosterrà le visite mediche.

I dettagli sulla cessione

L’operazione con cui il Milan lo lascerà partire è praticamente la stessa di quella che ha portato il giovane Liberali al Catanzaro: una cessione a titolo gratuito con percentuale sulla futura rivendita a favore del club rossonero.

Lazetic era ormai fuori dai piani tecnici e si stava allenando con il Milan Futuro in attesa di una sistemazione. Arrivato nella stagione 2022-2023 come giovane promessa, non è mai riuscito ad imporsi: solo una presenza con la prima squadra e diversi prestiti, fino a questa cessione definitiva.

Il Milan, dunque, procede spedito sul fronte delle uscite. Restano ancora da definire le situazioni di Adli e Bennacer, anche loro considerati fuori dal progetto.