Milan, Liberali dice no al rinnovo e va al Catanzaro

Mattia Liberali lascia il Milan e si trasferisce al Catanzaro a titolo definitivo. Rifiutata la proposta di rinnovo last-minute dei rossoneri.

La trattativa per il passaggio di Mattia Liberali al Catanzaro è ormai in dirittura d’arrivo nonostante la leggera frenata degli scorsi giorni. Il Milan aveva bloccato l’operazione cercando di rinnovare il contratto del classe 2007, in scadenza nel 2026, prima di lasciarlo partire, ma senza successo.

Il giocatore – complice anche il fatto che il Milan si sia mosso soltanto ora per il rinnovo – ha infatti preferito non firmare e ha insistito per trasferirsi immediatamente al Catanzaro, con cui era già in parola.

Affare a titolo definitivo

L’operazione dovrebbe concretizzarsi così come anticipato nei giorni scorsi: trasferimento a titolo definitivo gratuito, con il 50% della futura rivendita che andrà al Milan. Il giocatore potrebbe raggiungere la Calabria già in giornata.

Un Milan in evidente ritardo in questo caso, che non ha mai mostrato reale interesse per il rinnovo di Liberali fino a poche ore fa, e che ora vede partire uno dei suoi giovani praticamente a zero, riservandosi soltanto una percentuale sulla futura rivendita.