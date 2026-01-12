Milan, Cesari torna sull’episodio Ostigard-Fullkrug: era rigore

Graziano Cesari torna sull’episodio Ostigard-Fullkrug di Milan-Genoa: per l’ex arbitro era da rigore. Il confronto con quello di Inter-Napoli

Analizzando il rigore concesso ieri sera nella partita tra Inter e Napoli per lo step on foot di Rahmani su Mkhitaryan, in molti hanno notato come la dinamica ricordi quella del rigore lamentato dal Milan nel match infrasettimanale contro il Genoa di giovedì a San Siro, per l’intervento di Ostigard su Fullkrug. In quell’occasione, però, l’arbitro aveva deciso di non concedere il calcio di rigore, scatenando diverse polemiche.

Sull’episodio è tornato anche l’ex arbitro Graziano Cesari con la sua moviola, intervenuto a Mediaset nel corso della trasmissione Pressing. Cesari ha analizzato entrambi i casi, sottolineando come, a suo giudizio, in entrambi i casi ci fossero gli estremi per assegnare il penalty.

Cesari analizza il contatto Ostigard-Fullkrug

“C’è il piede sinistro di Ostigard che va a colpire il piede sinistro di Fullkrug. Chiaramente sta cercando di colpire il pallone, quindi non visto, non segnalato”.

E poi continua:

“Questi interventi sono sicuramente scorretti, quindi sono da punire”.