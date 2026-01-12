Sospiro di sollievo per Milan e Lecce: niente di grave per Camarda

Buone notizie per Milan e Lecce: l’infortunio alla spalla di Camarda è solo una contusione, possibile rientro proprio contro il Milan.

L’infortunio alla spalla riscontrato da Francesco Camarda qualche giorno fa, che lo ha costretto a saltare l’ultima gara giocata dal Lecce contro il Parma, ha preoccupato molto anche il Milan. Un problema fisico che inizialmente non lasciava intravedere segnali positivi, tanto che il mister del Lecce Di Francesco, aveva spiegato come il dolore gli stesse impedendo addirittura di correre.

La notizia positiva, però, è che gli ultimi controlli medici effettuati dicono che si tratterebbe soltanto di una forte contusione. Per questo motivo possiamo dare per scongiurati problemi più seri, con il giovane talento cresciuto nel Milan che potrà tornare in campo entro breve tempo. Una situazione che aveva ovviamente messo in allarme anche l’ambiente rossonero, che detiene ancora il controllo sul giocatore e monitora con attenzione il suo percorso a Lecce.

Recupero vicino ma tempi da valutare

Resta tuttavia incerta la sua presenza nei prossimi impegni ravvicinati. Camarda e il Lecce, infatti, dovranno affrontare in rapida successione le due milanesi: prima l’Inter, mercoledì nel recupero della sedicesima giornata, e poi proprio il Milan domenica alle 20.45. È probabile che il classe 2008 sia costretto a saltare la sfida contro i nerazzurri, mentre non è da escludere un recupero in tempo per il match contro il suo Milan a San Siro.