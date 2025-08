Milan, c’è la prima offerta ufficiale per Athekame

Il Milan fa sul serio per Zachary Athekame: prima offerta ufficiale da 7 milioni per il terzino destro dello Young Boys.

È Fabrizio Romano a riportarlo: il Milan avrebbe scelto il terzino destro su cui puntare. Si tratta di Zachary Athekame dello Young Boys, per cui i rossoneri avrebbero inviato oggi una prima proposta ufficiale, offrendo 7 milioni di euro.

Una scelta low cost: troppi 30 milioni per Doué

Probabilmente, in seguito a riflessioni interne al board dirigenziale, tra Tare, Furlani e Moncada, si è convenuto che Doué dello Strasburgo, inseguito per settimane, fosse troppo costoso. Da qui la decisione di virare su un profilo più low cost, magari per poter investire una cifra più elevata in altri reparti.

Athekame, terzino svizzero, classe 2004, nella scorsa stagione ha collezionato 42 presenze complessive con lo Young Boys. Sarebbe un acquisto in prospettiva, da inserire gradualmente in Serie A, anche perché il Milan ha già altri giocatori in grado di coprire il ruolo di terzino destro, come Jimenez, Saelemaekers e Terracciano.

Vedremo se l’operazione andrà in porto o se servirà un rilancio da parte del club rossonero, il giocatore intanto avrebbe già detto sì al Milan.