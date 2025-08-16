Milan, Camarda subito decisivo col Lecce

Camarda brilla col Lecce: assist contro la Juve Stabia in Coppa Italia. Di Francesco lo elogia, possibile incrocio col Milan ai sedicesimi.

Francesco Camarda, attaccante classe 2008 di proprietà del Milan, è stato ceduto quest’estate al Lecce in prestito, con la speranza che potesse trovare il contesto giusto per fare minutaggio e crescere come giocatore. In queste prime uscite stagionali ci sta effettivamente riuscendo: dopo alcune reti in amichevole, ieri è arrivato anche un assist di pregevole fattura nella prima partita ufficiale della stagione del Lecce, ai trentaduesimi di Coppa Italia contro la Juve Stabia.

Camarda pronto per il calcio dei grandi

Camarda è entrato al 27’ del secondo tempo al posto di Krstovic e nei minuti di recupero, dopo un ottimo controllo e dribbling, ha servito a tu per tu col portiere il compagno Kaba, che ha dovuto solo spingerla dentro e ha firmato il definitivo 2-0.

Anche l’allenatore dei salentini, Eusebio Di Francesco, ha speso parole di apprezzamento per il giovane attaccante:

“In avanti abbiamo due ottimi attaccanti. Se avessimo messo un ragazzino non pronto, non avrebbe fatto quello che ha fatto Camarda. Lui ha fatto un assist da giocatore vero”.

Ciò che colpisce del Camarda visto in queste prime uscite è la sicurezza nei propri mezzi, unita a una struttura fisica già più pronta rispetto ai suoi esordi con la maglia del Milan. Forse i rossoneri avrebbero anche potuto pensare di tenerlo come vice Gimenez, senza dover investire su un altro attaccante. È però ancora presto per dirlo: la vera prova arriverà contro avversari di livello superiore in un campionato tosto come la Serie A.

Intanto, Lecce e Camarda potrebbero affrontare proprio il Milan ai sedicesimi di Coppa Italia, qualora i rossoneri dovessero superare domani sera il Bari.