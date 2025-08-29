Milan, a breve la firma di Nkunku

Christopher Nkunku al Milan: visite mediche completate, firma prevista a breve. Arriva dal Chelsea per circa 37 milioni.

Christopher Nkunku è sempre più vicino a vestire la maglia del Milan. L’attaccante francese ha sostenuto le visite mediche e l’idoneità sportiva questa mattina e la firma del contratto è prevista per oggi pomeriggio o, al più tardi, domani a Casa Milan. Considerando quanto accaduto poco tempo fa con Boniface, meglio non sbilanciarsi troppo, ma questa volta l’affare sembra davvero vicino alla conclusione. Nkunku dovrebbe indossare la maglia numero 18 e arriva dal Chelsea per circa 37 milioni di euro più 5 di bonus.

Le parole di Maresca su Nkunku

Durante la conferenza stampa di presentazione della prossima sfida di Premier League, il tecnico del Chelsea Enzo Maresca ha parlato anche di Christopher Nkunku, confermando di fatto l’accordo ormai fatto con il Milan:

“Nkunku? È un professionista fantastico, si è allenato molto bene, l’unico problema era la sua posizione con un giocatore come Palmer. Possono aspettarsi cose fantastiche al Milan perché è un professionista e un giocatore fantastico”.