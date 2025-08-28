Milan scatenato! Confermato: "Dopo Nkunku può arrivare anche..."

Il Milan è il protagonista assoluto di queste ultime ore di calciomercato. Preso Nkunku dal Chelsea, ma non solo: ecco le ultime news

Come vi avevamo anticipato, il Milan si sta dimostrando forse il club più attivo in assoluto in queste ultime ore di calciomercato. Tanti affari ancora in ballo, tra uscite ma soprattutto nuovi colpi di mercato in entrata per i rossoneri. Allegri aspetta rinforzi importanti e Tare è pronto a regalarglieli entro stretto giro di posta.

Chiuso ad esempio il colpaccio Christopher Nkunku dal Chelsea. Giocatore importante, di spessore internazionale e dalle grandi qualità. Lo conferma il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che sul proprio profilo di X ha rivelato i dettagli dell’affare: “37 milioni più 5 di bonus: le cifre di Nkunku al Milan . Affare chiuso con il Chelsea“. Ma non è ancora finita qua, anzi.

Milan, gli altri obiettivi di calciomercato dopo Nkunku

L’esperto di mercato ha infatti parlato di altre possibili operazioni sulle quali sta lavorando Tare in queste ore. La prima riguarda un possibile clamoroso scambio tra Milan e Roma, con il giornalista di Sky che sul proprio sito ufficiale ha raccontato: “Roma e Milan ragionano sullo scambio tra Artem Dovbyk e Santiago Gimenez. I rossoneri hanno chiuso l’accordo per l’arrivo di Nkunku, ma continuano a muoversi per l’attacco. Ora sarà da capire se la Roma, oltre ai giocatori, darà l’ok. L’operazione, però, non è semplice, infatti Gimenez vuole restare al Milan”. Fronte da seguire, dunque. Ma no, non è ancora tutto per quanto riguarda il calciomercato in entrata del Milan.

Sempre Di Marzio infatti ha rivelato anche un’altra pista calda, questa volta per la difesa rossonera. Sul proprio sito, l’esperto di mercato sottolinea: “Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale e, in queste ore, è stata confermata la candidatura di Akanji del Manchester City. I rossoneri, dunque, ragionano sulla fattibilità dell’operazione”. Altro profilo di livello ed esperienza internazionale, che sicuramente farebbe fare un bel salto di qualità alla retroguardia di Allegri. Senza dubbio le ultime ore di questo pazzo calciomercato estivo saranno infuocate in ottica Milan.