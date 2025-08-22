Milan, oggi è la giornata di Boniface: sarà a Milano alle 15

Victor Boniface arriverà a Linate alle 15, poi visite e firma. Tutti i dettagli sulla trattativa per il nuovo attaccante del Milan.

Mancano solo gli ultimi step e poi Victor Boniface sarà un nuovo giocatore rossonero. L’attaccante nigeriano arriverà oggi nel primo pomeriggio a Milano: l’aereo atterrerà a Linate verso le 15, poi subito visite mediche e firma sul contratto.

Le cifre dell’operazione con il Leverkusen parlano di un prestito oneroso con diritto di riscatto: 5 milioni per il prestito e 25 per il riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, tra cui un certo numero di presenze da titolare.

L’accordo lampo tra Milan e Leverkusen

L’accordo è stato trovato nella giornata di mercoledì, al termine di una trattativa lampo con il Bayer Leverkusen, che ha accettato la formula del prestito con diritto. Troppo più complicate invece le piste Vlahovic e Hojlund, tanto che il Milan ha deciso di non affondare e cambiare obiettivo. Va però chiarito che Boniface non è assolutamente un ripiego: ha tutte le caratteristiche per fare bene in rossonero.