Milan, Bianchin: “Musah non tornerà in rossonero”

Ipotesi ritorno di Musah come sostituto di Saelemaekers? Niente da fare, secondo Bianchin resterà all'Atalanta nonostante lo scarso impiego.

Tra i vari temi di mercato discussi in casa rossonera, due ruoli su tutti restano le priorità del Milan: la punta e il difensore centrale. Ruoli abbastanza scoperti sui quali la dirigenza sta già cercando di correre ai ripari. Ma c’è anche un terzo ruolo che nelle ultime settimane in molti hanno evidenziato come sguarnito, manca un sostituto per Saelemaekers. Sulla fascia destra è lui il titolare assoluto, ma di fatto un sostituto in grado di rimpiazzarlo al meglio in caso di assenza non c’è. Il designato sarebbe il giovane Athekame, che però ha caratteristiche diverse. Per questo motivo alcuni giornalisti, tra cui anche Carlo Pellegatti, hanno ipotizzato che il ritorno di Yunus Musah dal prestito all’Atalanta potesse essere una buona soluzione per tamponare quella posizione con poca spesa. Musah a Bergamo sta trovando pochissimo spazio e, prima di essere ceduto, con Allegri aveva anche giocato un paio di partite dall’inizio. Tuttavia questa ipotesi sembra già tramontata sul nascere.

La smentita di Bianchin

A fare chiarezza ci ha pensato il giornalista Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, che questa mattina ha scritto:

“Non si riporterà a Milano Yunus Musah: l’americano a Bergamo sta giocando molto meno del previsto, ma non tornerà in rossonero e, per regolamento, non può trasferirsi in una terza squadra”.

Niente da fare quindi, lo scenario più probabile è che non verranno acquistati esterni destri a gennaio; mentre per quanto riguarda Musah, è destinato a fare ritorno al Milan solo a giugno.