Milan, Bergomi: "Il Milan è la prima che può dare noia al Napoli..."

Le parole pronunciate da Bergomi in vista dell'inizio del campionato e le aspettative riguardo ad alcune squadra, fra cui il Milan

Beppe Bergomi ha acceso il dibattito sulle gerarchie della Serie A con una dichiarazione che farà discutere. L’ex capitano dell’Inter vede nel Milan la squadra più attrezzata per insidiare il Napoli nella corsa allo scudetto. Un’opinione che si basa non solo sulla qualità tecnica, ma anche sulla profondità di rosa e sulla solidità del progetto. Parole che arrivano in un momento in cui i rossoneri stanno consolidando identità e ambizioni. Secondo Bergomi, il Milan ha trovato un equilibrio tra esperienza e gioventù, un mix capace di fare la differenza nei momenti chiave. L’arrivo di rinforzi mirati in estate ha ulteriormente alzato il livello competitivo, offrendo ad Allegri soluzioni multiple in ogni reparto. Il Napoli, campione in carica, resta il punto di riferimento, ma Bergomi intravede nel Milan la maturità necessaria per restare incollato in classifica fino alla fine.

Le parole di Bergomi

“Il Milan terza incomoda dopo Napoli e Inter? Negli ultimi anni hanno sempre avuto grande talento, ma gli mancava sempre qualcosa. Hanno preso l’allenatore giusto, perché Allegri è un vincente, e con Tare come ds hanno messo le cose a posto. Sono quelli che possono dare maggior noia al Napoli. Per me il Napoli è la squadra che si è strutturata meglio. Le coppe? Al momento sono un’incognita”.