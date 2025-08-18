Milan, Bennacer vorrebbe tornare al Marsiglia

Ismael Bennacer in uscita del Milan: il centrocampista sogna il ritorno al Marsiglia di De Zerbi. I francesi vorrebbero un altro prestito.

Ismael Bennacer è tra i giocatori del Milan destinati a lasciare, visto che non rientra più nei piani di società e allenatore. Nelle ultime settimane ha ricevuto anche alcune offerte dal campionato arabo, ma l’algerino ha preferito prendere tempo: la sua volontà, infatti, è quella di restare in Europa e continuare a misurarsi in un calcio competitivo.

Il Marsiglia torna su Bennacer

Il suo desiderio resta quello di tornare al Marsiglia, alla corte di Roberto De Zerbi, club dove ha giocato in prestito negli ultimi sei mesi. I francesi però, a giugno, avevano scelto di non riscattarlo per 11 milioni (cifra pattuita col Milan a gennaio). Ora, però, sembrano di nuovo interessati.

Con il mercato agli sgoccioli – mancano poco più di dieci giorni – resta da capire se il Marsiglia farà davvero un passo concreto o se Bennacer sarà costretto a guardarsi intorno e valutare destinazioni che non lo convincono. Ad oggi, per mandare in porto l’operazione col club francese, il Milan dovrebbe aprire ad un altro prestito.