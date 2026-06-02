Era nell'aria e ora è tutto ufficiale. I rossoneri hanno ricevuto la beffa definitiva da parte di Andoni Iraola. Dopo aver trattato intensamente e segretamente con il tecnico spagnolo alla fine non c'è stata partita. L'ex Bournemouth ha prima preso un po' di tempo sebbene si professasse poco convinto dal progetto Milan.

In secondo luogo è arrivata la conferma delle voci sul suo futuro: Andoni Iraola firmerà un contratto con il Liverpool. Questo è quanto riporta Fabrizio Romano sui suoi canali. Mancano da definire le cifre e la durata del contratto ma una cosa è chiara: Andoni Iraola allenerà ancora in Premier League

Glasner dice addio al Crystal Palace: chance per il Milan

non è più il tecnico del. A darne notizia è il club inglese tramite il proprio sito, dove ha pubblicato una lunga missiva che l'austriaco ha scritto per i suoi ex sostenitori e che oggi avrà un incontro con il Milan.

"Sto scrivendo queste parole la mattina dopo la splendida serata a Lipsia, che molti di voi avranno gradito sia presenti che da casa, e spero che anche voi portiate ancora un grande sorriso, proprio come noi. È complicato esprimere ciò che sento per la mia partenza dal Crystal Palace dopo questi due anni, ma devo ammettere che è stato un onore lavorare per questa società. Questo periodo resterà con me per sempre. Come ho detto nel fine settimana scorso, sono arrivato a Selhurst Park come straniero. Ora mi considero un londinese del sud. Certo, ogni tifoso di calcio afferma che la propria squadra è unica, ma il Palace ha veramente una sua specialità, con un'energia particolare radicata nella comunità e nella famiglia. Soprattutto, il club si basa su un forte legame tra la squadra e i suoi supporter. Mi sento molto fortunato ad aver intrapreso questo incredibile viaggio con tutti voi durante il tempo trascorso qui.

Nel calcio – e nella gestione di una squadra – tutto si basa sui risultati. Senza i risultati, non si rimane a lungo in un posto. Tuttavia, i risultati e nemmeno i trofei sono ciò di cui vado più fiero. Quel che mi rende più orgoglioso è far parte di un gruppo che abbiamo formato insieme e il collegamento tra giocatori, staff tecnico, Steve e il consiglio di amministrazione, e soprattutto voi, i tifosi. Insieme abbiamo creduto che non ci fosse nulla che questo club non potesse realizzare, nessun avversario che non potessimo battere. Conservo tanti bei ricordi, ma ciò che risalta è l'atmosfera creata a Selhurst Park nei giorni delle partite: l'emozione, l'intensità, il frastuono; tutto questo ha dato energia ai nostri talentuosi giocatori, permettendo loro di esprimere il loro potenziale e dare il massimo. Abbiamo instaurato una mentalità che ci permette di competere. Non significa vincere ogni partita. Ma abbiamo dimostrato che il Crystal Palace può competere con le migliori squadre sia in Patria che in Europa.

Abbiamo chiuso in bellezza a Lipsia. È stata una partita che ha mostrato la trasformazione di questo gruppo: una squadra che non si arrende mai e si supporta a vicenda in ogni istante. Sarà per me un grande onore vedervi in Europa League la prossima stagione, dove sono certo che voi, i tifosi, darete alla squadra tutte le possibilità per un altro anno di successi. Vorrei ringraziarvi per il vostro incredibile supporto, la vostra determinazione e soprattutto per la vostra fiducia. Continuerò a seguire i vostri progressi e a sperare in un futuro pieno di successi per voi: ve lo meritate.Desidero il meglio per voi,

Oliver Glasner.