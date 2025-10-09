Milan, Bartesaghi: “Theo è andato via, ora mi ispiro a Spinazzola”

Davide Bartesaghi parla dal ritiro dell’Under 21: la crescita al Milan, la fiducia di Allegri e il nuovo modello Spinazzola.

Davide Bartesaghi è un prodotto del settore giovanile del Milan e, dopo tutta la trafila che lo ha visto far esperienza anche nel Milan Futuro, sta riuscendo finalmente a ritagliarsi il suo spazio in prima squadra.

Con Estupinán squalificato, è toccato a lui partire titolare contro la Juventus sulla fascia sinistra, e ha risposto con una prestazione convincente. In fase difensiva ha sofferto un po’ la rapidità di Conceicao, ma tutto sommato ha comunque mostrato buona personalità e ottima sicurezza, qualità non scontate per un ragazzo di 19 anni alla prima da titolare in campionato contro una big come la Juve.

A confermare la fiducia nei suoi confronti c’è anche la scelta dell’allenatore, che lo ha lasciato in campo per tutta la partita, nonostante un’ammonizione rimediata al 60’. Un segnale chiaro dell’affidabilità che Bartesaghi sta dimostrando ad Allegri e a tutto l’ambiente rossonero.

Le parole di Bartesaghi dal ritiro dell’Under 21

Bartesaghi, attualmente in ritiro con l’Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di SportMediaset, soffermandosi sulla propria crescita, sull’esperienza in azzurro e sui modelli a cui si ispira.

“La sto vivendo bene, sereno e con la testa libera, che sono due cose fondamentali. Devo continuare a lavorare, posso crescere e migliorare ogni giorno. Sul campo cerco sempre di dare il massimo. Poi a volte vengono fuori prestazioni migliori, a volte peggiori. Ma cerco sempre di dare il meglio. Questa con l’Italia è una chance importantissima, tutte le gare sono fondamentali. Serve sempre giocare al massimo, aiutandosi. Siamo un bel gruppo e riusciremo a vincere. Fa piacere vestirsi d’azzurro, è la maglia che ci rappresenta. Spero di indossarla il più possibile, darò il massimo per questa maglia come tutti i miei compagni.”

Sul modello a cui si ispira:

“Era Theo, ora non c’è più e magari guardo un po’ più Spinazzola. C’è tanto da imparare, anche se io voglio avere uno status mio.”