Il Milan lavora sul rinnovo di Davide Bartesaghi: ipotesi di prolungamento fino al 2031 con aumento sostanzioso dell'ingaggio.

Con Mike Maignan che ha già rinnovato, il discorso rinnovi in casa Milan può essere ora affrontato in maniera molto più distesa, tuttavia sono diversi i calciatori rossoneri che necessitano di rinnovo nei prossimi mesi.

Uno di questi è Davide Bartesaghi, per cui il rinnovo sembrerebbe molto vicino. La società vuole premiare la sua crescita blindandolo e riconoscendogli anche un sostanzioso aumento di stipendio. Dai circa 600 mila euro a stagione che percepisce attualmente, si parla di uno stipendio triplicato, arrivando poco sotto i due milioni di euro, con un prolungamento fino al giugno 2031.

Bartesaghi simbolo del progetto Milan Futuro

In questa prima parte di stagione Bartesaghi ha stupito un po’ tutti: inserito in rosa con l’ottica di essere una semplice riserva, si è guadagnato sul campo il posto da titolare e rappresenta oggi una delle migliori sorprese della stagione rossonera.

Bartesaghi è cresciuto in rossonero e rappresenta anche un ottimo esempio che viene dato all’intero progetto Milan Futuro, compagine con cui ha giocato l’anno scorso. Nonostante la retrocessione, Bartesaghi ha dimostrato che passare da Milan Futuro alla Prima Squadra sia possibile. Proprio per questo il club si augura che non sia un’eccezione ma il primo di tanti in grado di guadagnarsi il loro posto tra i grandi. Il rinnovo arriva anche a coronamento di tutto ciò.