Milan, Bartesaghi in Nazionale? Gattuso non chiude le porte

Ad una domanda su Bartesaghi, il CT Gattuso non esclude la possibile convocazione in Nazionale maggiore per il giovane terzino del Milan.

Presente ieri sera a Riyad per assistere al match tra Napoli e Milan, il CT della Nazionale Gennaro Gattuso, tra l’altro ex bandiera rossonera, intervistato brevemente da SportMediaset ha risposto a una domanda relativa al giovane talento del Milan che si sta mettendo in mostra in questa prima parte di stagione. Stiamo parlando del diciannovenne terzino sinistro Davide Bartesaghi.

È stato chiesto al CT se ci sono possibilità di vedere Bartesaghi convocato in Nazionale maggiore per disputare gli spareggi che l’Italia dovrà giocare a marzo per qualificarsi al Mondiale 2026. Ecco cosa ha risposto Gattuso:

“Perché no, penso che sta facendo molto bene. Ci sono lui, Palestra, Zaniolo. Ci sono tanti ragazzi che stanno facendo bene. È un dato di fatto che sta facendo molto molto bene. Vediamo”.