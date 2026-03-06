Milan, Bartesaghi torna a disposizione per il derby

Davide Bartesaghi torna a disposizione per il derby Milan-Inter. Riaperto il ballottaggio tra lui ed Estupinan per una maglia da titolare.

Arrivano notizie confortanti da Milanello. Oggi è infatti rientrato ad allenarsi in gruppo Davide Bartesaghi dopo il risentimento muscolare accusato nel finale di partita a Cremona.

Secondo quanto riportato da Antonio Vitiello su X, dopo il lavoro personalizzato degli scorsi giorni, il terzino oggi si è allenato regolarmente e a questo punto si può definire come convocabile e a disposizione per il derby con l’Inter.

Bartesaghi convocabile, Allegri valuta la titolarità nel derby

Difficile però prevedere quale sarà la decisione di Massimiliano Allegri. Dopo che il terzino ha di fatto sostenuto un solo allenamento, è possibile anche che parta dalla panchina, dando così la possibilità dall’inizio a Pervis Estupinan, che per tutta la settimana è stato indicato come favorito.

Tuttavia, si tratta del derby, non di una partita come le altre: tutto dipenderà da come Allegri ha visto Bartesaghi nella sessione odierna e da come lo vedrà nella rifinitura di domani. Se il tecnico avrà le garanzie necessarie, non è escluso che possa schierare il giocatore che ha occupato la fascia sinistra per il maggior numero di partite fin qui in stagione.

Per ora il dubbio resta aperto, forse ne sapremo di più durante la conferenza stampa di Allegri della vigilia, prevista domani alle 12.