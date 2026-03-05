Milan, Chivu recupera Dumfries per il derby: il punto

L'allenatore dell'Inter ritrova l'olandese mentre Max non potrà affidarsi a Gabbia per il derby: le ultime sull'avversario

Il prossimo incontro per i nerazzurri è proprio il derby e, dopo quattro mesi dall’ultima presenza, Dumfries potrebbe tornare a far parte dell’undici titolare. Chivu sta seriamente considerando di schierare l’olandese dal primo minuto per una partita che potrebbe rivelarsi cruciale per la lotta al titolo. In effetti, dato che le prestazioni di Luis Henrique sono state altalenanti, l’Inter ha cercato di reperire a gennaio un’alternativa valida, in modo da consentire all’ex del PSV di recuperare con tranquillità.

Nonostante non sia arrivato nessun nuovo acquisto, ora che Dumfries è di nuovo disponibile e ha già accumulato qualche minuto di gioco, Chivu è pronto a restituirgli il ruolo di padrone indiscusso della fascia destra.

Il Milan dovrà prestare attenzione all’olandese ma soprattutto Allegri si deve concentrare sulla possibile formazione titolare. Gabbia sembra non recuperare mentre Bartesaghi non è al top e proprio su quella fascia si potrebbe instaurare un duello molto interessante.