Milan-Bari, le ultime di formazione: ballottaggio sulla sinistra

Manca sempre meno all’esordio stagionale in gare ufficiali del Milan: alle 21.15 il calcio d’inizio della sfida di Coppa Italia contro il Bari. Per quanto riguarda le scelte di Massimiliano Allegri, si va verso un 3-5-2 con poche incertezze. L’unico dubbio riguarda la fascia sinistra, dove resta aperto il ballottaggio tra Estupiñán e Bartesaghi, con il primo leggermente favorito.
La probabile formazione del Milan
Maignan
Tomori – Gabbia – Pavlovic
Saelemaekers – Loftus-Cheek – Ricci – Fofana – Estupiñán/Bartesaghi
Pulisic – Leao
Sono a disposizione tutti gli altri giocatori della rosa, ad eccezione del giovane terzo portiere Torriani, fermato da un problema ad un dito accusato in settimana agli allenamenti. Al suo posto è stato convocato Pittarella, classe 2008. Chiamato anche un altro 2008, il difensore centrale Valeri Vladimirov.