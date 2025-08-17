Milan, Allegri non sarà in panchina contro il Bari: ecco il perché

Il debutto ufficiale del Milan di Massimiliano Allegri avverrà senza il suo allenatore in panchina. Contro il Bari, questa sera alle 21.15 a San Siro, i rossoneri dovranno fare a meno del tecnico livornese, ancora squalificato dopo la burrascosa finale di Coppa Italia del maggio dello scorso anno. L’espulsione rimediata in quell’occasione, con proteste accese verso l’arbitro Rocchi e il famoso gesto della giacca scagliata a terra, continua a pesare. Allegri sconterà la prima giornata di squalifica proprio domani e, in caso di passaggio del turno, salterebbe anche i sedicesimi contro la vincente di Lecce-Juve Stabia. Il Milan dovrà quindi affidarsi allo staff tecnico, con il vice a gestire la squadra dalla panchina.
No ai passi falsi
Una situazione non ideale, considerando che la prima ufficiale della stagione rappresenta sempre un passaggio delicato. Per i tifosi sarà comunque l’occasione di rivedere il Diavolo in campo dopo l’estate e di testare i nuovi meccanismi voluti da Allegri. L’assenza del tecnico peserà soprattutto nella gestione delle difficoltà, dove il suo carisma spesso fa la differenza. Il messaggio è chiaro: servirà concentrazione dal primo minuto, perché l’impegno contro il Bari non può essere sottovalutato. San Siro, con oltre 65 mila spettatori attesi, non ammette passi falsi.