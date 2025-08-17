Milan, Allegri non sarà in panchina contro il Bari: ecco il perché

Massimiliano Allegri, questa sera, non potrà assistere alla prima partita ufficiale del suo nuovo Milan dalla panchina

Il debutto ufficiale del Milan di Massimiliano Allegri avverrà senza il suo allenatore in panchina. Contro il Bari, questa sera alle 21.15 a San Siro, i rossoneri dovranno fare a meno del tecnico livornese, ancora squalificato dopo la burrascosa finale di Coppa Italia del maggio dello scorso anno. L’espulsione rimediata in quell’occasione, con proteste accese verso l’arbitro Rocchi e il famoso gesto della giacca scagliata a terra, continua a pesare. Allegri sconterà la prima giornata di squalifica proprio domani e, in caso di passaggio del turno, salterebbe anche i sedicesimi contro la vincente di Lecce-Juve Stabia. Il Milan dovrà quindi affidarsi allo staff tecnico, con il vice a gestire la squadra dalla panchina.

No ai passi falsi

Una situazione non ideale, considerando che la prima ufficiale della stagione rappresenta sempre un passaggio delicato. Per i tifosi sarà comunque l’occasione di rivedere il Diavolo in campo dopo l’estate e di testare i nuovi meccanismi voluti da Allegri. L’assenza del tecnico peserà soprattutto nella gestione delle difficoltà, dove il suo carisma spesso fa la differenza. Il messaggio è chiaro: servirà concentrazione dal primo minuto, perché l’impegno contro il Bari non può essere sottovalutato. San Siro, con oltre 65 mila spettatori attesi, non ammette passi falsi.