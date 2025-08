Milan, avviati di nuovo i contatti con Maignan: rinnovo in vista?

La dirigenza del Milan potrebbe avviare di nuovo i contatti con Maignan per discutere il rinnovo di contratto del portiere francese

Tra le certezze che sembravano intoccabili, quella legata a Mike Maignan era improvvisamente diventata un punto interrogativo a inizio estate. Il portiere francese, pilastro del Milan e tra i migliori al mondo nel suo ruolo, ha vissuto gli scorsi mesi con silenzi e delusioni. Alla base, una promessa non mantenuta: il rinnovo fino al 2028 con opzione per il 2029, definito nei dettagli ma mai finalizzato. Una situazione che ha lasciato strascichi, tanto che il rapporto tra Maignan e la dirigenza si era raffreddato e il portiere vicino alla cessione. Ora, però, il club rossonero è al lavoro per riaprire il dialogo. L’obiettivo è, quindi, chiaro. Si proverà a ricucire lo strappo e trovare un nuovo accordo nei prossimi mesi, con un appuntamento chiave fissato per l’autunno.

I nodi sul rinnovo

Tare e Allegri considerano Maignan centrale nel progetto tecnico rossonero. Le sue qualità e la sua leadership in campo sono difficili da sostituire, e l’idea di perderlo senza tentare per il rinnovo non è una strada percorribile. Il portiere vuole garanzie: non solo economiche, ma anche sul ruolo che il Milan vuole affidargli nel progetto sportivo delle prossime stagioni. Non sarà una trattativa semplice, ma le parti non hanno chiuso le porte. Il futuro di Maignan è tutto da scrivere. L’autunno dirà se la frattura potrà trasformarsi in un nuovo punto di partenza o nell’inizio di un addio doloroso.