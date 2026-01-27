Milan, avanzano i contatti per il rinnovo di Loftus-Cheek

Il Milan accelera sul rinnovo di Ruben Loftus-Cheek: gli agenti del centrocampista inglese sono attesi a Milano nei prossimi giorni.

Ruben Loftus-Cheek è forse il giocatore che più di tutti in questa sessione di mercato ha respinto le offerte di trasferimento che gli si erano presentate. Pensiamo, ad esempio, a quella della Lazio o ai vari approcci da parte di squadre di Premier League che avevano sondato il terreno, pensiamo ad esempio all’Aston Villa. Ferma però è stata la sua volontà di proseguire al Milan, così come la volontà del club di non privarsi di lui.

Dopo Maignan, al via gli altri rinnovi

Con un contratto in scadenza nel 2027, Loftus-Cheek è anche uno di quei giocatori attentamente monitorati in chiave rinnovo. Una volta annunciato il prolungamento di Maignan, il più urgente perché in scadenza il prossimo giugno, si procederà ad intensificare i dialoghi per rinnovare quei contratti in scadenza nel 2027, tra cui quello di Loftus-Cheek, Pulisic e Tomori. In questo momento c’è ottimismo da parte del club per un buon esito.

Sul rinnovo di Loftus-Cheek si è espresso anche l’esperto di mercato Matteo Moretto, che recentemente ha rivelato come gli agenti del centrocampista inglese siano attesi a Milano nei prossimi giorni proprio per avanzare nelle trattative di rinnovo col club rossonero.