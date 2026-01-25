As- Milan avanti per Gila: contatti avviati con la Lazio per giugno

Il Milan accelera per Mario Gila: secondo As i rossoneri sarebbero a buon punto nella trattativa con la Lazio per il difensore spagnolo.

Secondo quanto recentemente riportato dalla stampa spagnola, in particolare dal noto portale madrileno As, il Milan sarebbe già avanti nella trattativa che potrebbe portare all’acquisto di Mario Gila della Lazio a giugno.

Gila è un profilo che piace molto all’attuale DS rossonero Igli Tare: fu proprio lui a portarlo alla Lazio qualche anno fa per soli sei milioni.

Gila nel mirino del Milan

Oggi, dopo tre stagioni da titolare in biancoceleste, il suo valore è lievitato. Attualmente la Lazio lo valuta intorno ai 35 milioni, ma di fatto il contratto in scadenza nel 2027, che difficilmente verrà rinnovato, fa abbassare notevolmente il prezzo del cartellino del giocatore. As si sarebbe spinto addirittura a parlare già di cifre. Un possibile acquisto da parte del Milan per 20 milioni complessivi, di cui 10 andrebbero alla Lazio e 10 al Real Madrid, club che detiene ancora il 50% sulla futura rivendita del difensore.

Ciò che è certo è che il giocatore non si muoverà da Roma prima dell’estate, quindi sarà necessario attendere la fine della stagione per un’eventuale conferma di questa trattativa. Di sicuro si può dire che in estate un colpo di alto profilo in difesa il Milan lo farà, e Gila potrebbe essere davvero uno dei primi nomi in lista.