Follia Milan, non solo Vlahovic: “Altro colpo dalla Juventus!”

Non solo Dusan Vlahovic: adesso il Milan avrebbe messo nel mirino un altro grosso obiettivo di calciomercato direttamente dalla Juventus

Come ben sappiamo e come vi stiamo raccontando ormai da settimane, il Milan è particolarmente interessato ad alcune questioni di calciomercato di casa Juventus. Nello specifico, il nome più caldo in uscita da Torino e che è nel mirino rossonero è sempre quello di Dusan Vlahovic.

Il centravanti serbo è infatti l’obiettivo di mercato numero uno di Allegri per l’attacco del Milan. La vicenda è chiara e si sta rapidamente trasformando in una delle solite telenovele estive di calciomercato che ogni tanto tengono banco in casa Milan. La pista Vlahovic comunque rimane concreta e da seguire con estrema attenzione.

I rossoneri sono sempre alla finestra in attesa di cogliere il momento più opportuno per entrare concretamente in azione con la Juve per tentare il colpo. Attenzione però perché nel frattempo il Milan avrebbe messo nei radar anche un altro possibile obiettivo di calciomercato sempre dalla Juventus.

Dalla Juve al Milan: nuova pista di calciomercato a sorpresa

In questo caso parliamo di centrocampo. Con la trattativa Jashari ancora in clamoroso stand-by (a proposito di telenovele di mercato), il Milan si starebbe guardando attorno alla ricerca di possibili alternative allo svizzero del Bruges. Tra queste – oltre ai vari Javi Guerra del Valencia e Tyler Adams del Bournemouth – ci sarebbe anche lo statunitense Weston McKennie, di proprietà della Juventus. Una candidatura emersa concretamente nelle ultime ore in ottica Milan, ma che potrebbe prendere piede visto il forte apprezzamento da parte di Massimiliano Allegri per la mezzala classe ’98. Tra l’altro, McKennie – che conosce alla perfezione la Serie A e gli schemi di Max – sarebbe per caratteristiche e qualità il centrocampista perfetto per le attuali necessità del Milan. E c’è un altro dettaglio da tenere presente in tutto questo.

Nonostante sia un tassello importante dal punto di vista tattico per la Juve di Tudor, i bianconeri stanno trovando delle difficoltà concrete nel rinnovare il contratto di McKennie, attualmente in scadenza il prossimo giugno (proprio come Vlahovic). Ecco allora che, in assenza di un prolungamento, la Juve potrebbe essere costretta a cedere subito l’americano a prezzi abbordabili per non rischiare di perderlo a parametro zero la prossima estate. Il Milan nel frattempo rimane alla finestra e fiuta un altro possibile colpaccio di calciomercato dalla Juventus.