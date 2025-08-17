Milan, atteso un San Siro colmo per questa sera: il dato
Milan, atteso un San Siro colmo per questa sera: il dato

Edoardo Pettinelli
17 Agosto, 10:00
Nell'esordio ufficiale della nuova stagione del Milan, San Siro risponderà ancora una volta presente, con il pubblico al proprio posto

Il Milan riparte e San Siro risponde con la solita voce imponente: oltre 65 mila spettatori attesi questa sera per il debutto ufficiale dei rossoneri in Coppa Italia contro il Bari. Un dato che racconta molto più di una semplice partita estiva di metà agosto. Il popolo milanista non conosce mezze misure. La prima ufficiale non è mai solo un test. Anche in un’estate ancora da vacanze, San Siro si trasforma in cattedrale, pronta ad accogliere il nuovo inizio. Non conta l’avversario, non conta il turno: il Milan si gioca sempre davanti a un popolo di fedelissimi. Sessantacinquemila biglietti staccati per un trentaduesimo di Coppa Italia significano solo una cosa: passione. Passione di calcio, passione di Milan e emozioni.

Spalti colmi

Il club di via Aldo Rossi a che il motore della stagione è lì, sugli spalti, non solo in campo. La pressione è doppia: entusiasmo da cavalcare, responsabilità da onorare. Chi indosserà la maglia questa sera avrà un compito chiaro. Quello di non tradire quella fiducia. I tifosi hanno già fatto la loro parte, il resto tocca ai giocatori. Per Allegri non esiste rodaggio. La notte di San Siro diventa il primo banco di prova, non tecnico ma emotivo. Perché se il Milan corre, corre anche il cuore del suo popolo.

