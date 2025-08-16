Il Milan si scatena, non solo Hojlund: "Allegri ha chiesto anche..."

Il Milan vuole chiudere in bellezza il proprio calciomercato estivo. Stando alle ultime notizie, non c'è solo Hojlund nel mirino di Allegri

Con la nuova stagione ormai alle porte, il Milan vuole chiudere il proprio calciomercato il prima possibile e regalarsi ancora qualche colpo di livello. Il grosso è stato fatto, adesso servono gli ultimi tasselli per completare al meglio la rosa a disposizione di Allegri. E sì, parliamo al plurale perché, stando alle ultime news di mercato, il Milan avrebbe intenzione di completare almeno un altro paio di acquisti da qui alla fine.

Le richieste di calciomercato di Allegri per il suo Milan

Lo stesso allenatore rossonero avrebbe avanzato le sue richieste per chiudere in bellezza la campagna acquisti del Diavolo. Il primo colpo indicato da Allegri, ovviamente, è l’attaccante. Su questo fronte, il nome più caldo in assoluto in questo momento è sempre quello di Rasmus Hojlund. Trattativa avviata e contatti vivi tra le parti, ma arrivare a una quadra non sarà una passeggiata. Tare avrà ancora da lavorarci, tenendo in piedi sullo sfondo anche altre alternative di lusso qualora non arrivasse la fumata bianca per Hojlund (occhio sempre a Vlahovic). Occhio però anche al secondo colpo richiesto da Allegri.

L’allenatore del Milan vorrebbe infatti anche un altro centrale di difesa per essere coperto, avere la possibilità di giocare a tre dietro all’occorrenza e – magari – aggiungere esperienza e qualità al reparto arretrato rossonero. A tal proposito, gli ultimi giorni di calciomercato potrebbero rivelarsi importanti per cogliere qualche occasione interessante. Per ora circolano i nomi di Okoli del Leicester, Kiwior dell’Arsenal, Ryan Flamingo del PSV, Comuzzo della Fiorentina e Djimsiti dell’Atalanta. Profili diversi e dai costi differenti, il Milan valuterà l’opzione migliore per le proprie necessità. Senza escludere anche potenziali sorprese e nomi nuovi dell’ultim’ora.