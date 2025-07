Milan, per l’attacco c’è anche Gonçalo Ramos

Il Milan pensa a Gonçalo Ramos in prestito: al PSG non è una prima scelta. Il costo è elevato, ma Jorge Mendes può agevolare la trattativa.

Un altro nome presente sul taccuino di Tare per rinforzare l’attacco rossonero è quello di Gonçalo Ramos, attaccante portoghese classe 2001 del PSG. Ramos corrisponderebbe all’identikit dell’attaccante d’area, fisicamente strutturato, che il Milan sta cercando in questa sessione di mercato.

Jorge Mendes, un fattore in più per il Milan

Il Paris Saint-Germain lo acquistò dal Benfica nell’estate 2023 per una cifra attorno ai 65 milioni di euro, e difficilmente lo svenderà. Tuttavia, il giocatore è attualmente una riserva nella squadra allenata da Luis Enrique: nell’ultima stagione ha collezionato solo 12 presenze da titolare in Ligue 1 e una in Champions League. Nonostante ciò, ha comunque chiuso l’anno con un buon bottino di 19 gol complessivi.

In casa Milan si valuterebbe l’ipotesi del prestito, con una formula giusta si potrebbe aprire la trattativa, magari inserendo un’opzione di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi. A facilitare i contatti ci sarebbero anche i buoni rapporti con l’agente del giocatore, Jorge Mendes, con cui i rossoneri hanno da poco chiuso l’operazione Estupiñán. Probabilmente si tratta di un’operazione da monitorare verso la seconda metà di agosto, quando alcuni scenari potrebbero cambiare radicalmente.