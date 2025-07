Milan, un attaccante del Manchester United nel mirino: il nome

Il Milan vuole puntare su un profilo di alto livello nel reparto offensivo da regalare ad Allegri. Si lavora al colpo dalla Premier League

Il Milan vuole alzare l’asticella per rinforzare l’attacco. Dopo settimane di valutazioni su diversi profili, la dirigenza rossonera ha virato con decisione su un nome ambizioso: Rasmus Højlund. Il giovane danese del Manchester United rappresenta un colpo potenzialmente da 90, e la società sta cercando di capire se ci siano margini per intavolare una trattativa. Nelle ultime ore, come riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan ha effettuato un primo sondaggio esplorativo con i Red Devils per comprendere la fattibilità dell’operazione.

Sondaggi in corso

Højlund è reduce da una stagione sottotono in Premier League, ma il suo talento rimane indiscutibile. I rossoneri lo seguivano già da tempo e ora stanno valutando un eventuale ritorno in Italia del centravanti. La volontà del club è, quindi, chiara. Consegnare a Massimiliano Allegri un attaccante di spessore, in grado di garantire fisicità, profondità e un’alternativa a Gimenez. Il reparto offensivo ha bisogno di rinnovamento dopo gli addii e le difficoltà dell’ultima stagione, e il danese rappresenterebbe il profilo ideale per costruire un nuovo ciclo. Resta da capire la posizione dello United, che ha investito oltre 70 milioni di euro per strapparlo alla Serie A solo due anni fa. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, ma al momento non si registrano aperture concrete da parte degli inglesi. Il Milan continua comunque a monitorare la situazione, pronto a cogliere ogni spiraglio.