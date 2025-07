Milan, colpo di mercato dall’Arsenal: arriva l’annuncio a sorpresa!

Il Milan continua la ricerca di rinforzi di calciomercato da regalare il prima possibile ad Allegri. Ecco le ultime news dall'esperto di mercato Luca Marchetti.

Non c’è più molto tempo da perdere: al Milan servono rinforzi immediati dal mercato. Questo lo sa bene Allegri, che spetta innesti, così come il DS Tare, intento a lavorare su diversi tavoli contemporaneamente. Tra le priorità principali di calciomercato ci sono senza dubbio i terzini.

I rossoneri infatti attualmente sono clamorosamente sguarniti sugli esterni difensivi, sia a destra che a sinistra. Ecco perché in questi giorni stanno circolando diversi nomi in orbita Milan. A fare il punto della situazione è stato l’esperto di calciomercato di Sky Luca Marchetti nel suo editoriale per TMW.

I nomi nel mirino del Milan: occhio anche alle sorprese di calciomercato

Ecco quanto riportato dal giornalista: "Sul fronte terzini resta vivo il nome di Guéla Doué (Strasburgo): si farà un ultimo tentativo prima di virare definitivamente su Pubill dell'Almeria: il club francese però continua a chiedere 25 milioni, mentre per la fascia sinistra resta in listino Zinchenko (Arsenal)". Occhio dunque anche all'esterno mancino ucraino, che sarebbe tornato a sorpresa nei radar del Milan dopo che la sua candidatura pareva essersi raffreddata nelle ultime settimane.

Milan di nuovo su Zinchenko: il profilo

Oleksandr Zinchenko, classe 1996 cresciuto calcisticamente nello Shakhtar Donetsk, nel 2016 viene acquistato dal Manchester City, con cui ha collezionato 76 presenze e conquistato numerosi trofei tra cui quattro Premier League, tre League Cup, una FA Cup e una Community Shield.

Ha giocato in prestito anche al PSV Eindhoven nella stagione 2016-2017. Dal 2022 è un giocatore dell’Arsenal, con cui ha collezionato 69 presenze complessive. Con la Nazionale ucraina ha debuttato nel 2015, segnando il suo primo gol nel 2016 contro la Romania e diventando il più giovane marcatore nella storia della selezione (a 19 anni e 165 giorni). Nel marzo 2021 è diventato anche il più giovane capitano dell’Ucraina, all’età di 24 anni e 98 giorni. Ha partecipato agli Europei del 2016, 2020 e 2024. Profilo dunque di grande esperienza e spessore internazionale.