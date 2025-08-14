Milan, Athekame è a Milano: ora visite e firma

Milan, Athekame è a Milano per visite e firma. Il terzino svizzero arriva dallo Young Boys per 10 milioni. Come lo impiegherà Allegri?

Zachary Athekame è atterrato a Linate. Il terzino destro svizzero classe 2004 arriva al Milan a titolo definitivo dallo Young Boys per 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.

In mattinata il giocatore si sottoporrà alle visite mediche presso la clinica La Madonnina di Milano. Nel pomeriggio, invece, raggiungerà Casa Milan per mettere la firma sul contratto.

Pronto a mettersi alla prova

Il Milan si appresta a ufficializzare il suo nuovo terzino destro, un profilo ancora tutto da scoprire ma fortemente voluto da Tare, che lo considera un investimento mirato per il presente e per il futuro. Athekame dovrà farsi trovare subito pronto per un campionato difficile come la Serie A, molto più complicato rispetto a quello in cui giocava prima.

Resta da capire come Allegri deciderà di impiegarlo: in caso di 4-3-3, il giovane svizzero potrebbe giocarsi il posto da titolare con Alex Jiménez o con De Winter. In un 3-5-2, invece, sarebbe più difficile scalzare Saelemaekers nel ruolo di esterno destro a tutta fascia. Sarà il campo a dire quale spazio riuscirà a ritagliarsi.