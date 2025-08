Milan, Athekame è a un passo: chiusura vicina

Athekame sempre più vicino al Milan: offerta ritoccata, accordo in chiusura dopo la sfida tra Young Boys e Basilea.

Il Milan è ormai vicinissimo a chiudere l’affare per Athekame, terzino destro dello Young Boys classe 2004. L’offerta iniziale del club rossonero era di 7 milioni, mentre la richiesta dello Young Boys era di 10,5. Nella giornata di ieri il Milan ha rilanciato con 8 milioni più bonus, e ora siamo davvero a un passo dalla chiusura: restano solo pochi dettagli da limare.

Giocatore già convinto, si attende la sfida col Basilea

Il giocatore ha già dato il suo sì alla destinazione ed è pronto a vestire la maglia del Milan. La chiusura potrebbe arrivare tra domani sera e giovedì: lo Young Boys, infatti, al momento è concentrato sulla sfida contro il Basilea, in programma proprio domani sera. Con ogni probabilità, si attenderà il termine del match per dare il via libera definitivo alla cessione del giovane terzino.