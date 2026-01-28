Mercato Milan, Tre nomi per la difesa: il punto sul reparto

Il calciomercato del Milan non è ancora finito. Mancano ancora pochi giorni alla fine della sessione invernale

Dopo aver migliorato l’attacco con Niclas Fullkrug, ora l’obiettivo è rinforzare la difesa con un nuovo arrivo che possa rappresentare una valida alternativa a Tomori, Gabbia, Pavlovic e De Winter. Tanti sono i nomi associati al Milan ma soltanto tre sembrano aver destato l’attenzione del pubblico.

Gila

Come riportato questa mattina da Tuttosport, l’allenatore del Milan desiderava Federico Gatti, ma la Juventus non ha mai considerato la sua partenza. Negli ultimi giorni si è parlato molto di Mario Gila della Lazio: ci sono già stati alcuni contatti tra le due parti, ma, dopo la questione Romagnoli, è improbabile che Lotito lo lasci partire adesso. Probabilmente qualsiasi trattativa per il giocatore spagnolo sarà rimandata all’estate.

Dragusin

Una pista che potrebbe rivelarsi concreta in questa fase finale del mercato invernale è quella che riguarda Radu Dragusin, attualmente in uscita dal Tottenham poiché finora ha giocato pochissimo. Tuttavia, il problema da risolvere è la modalità del trasferimento: finora, infatti, gli Spurs non hanno accettato un prestito con diritto di riscatto, preferendo invece un obbligo. Mancano pochi giorni alla chiusura della finestra di mercato di gennaio e quindi il tempo è limitato. Se gli inglesi dovessero cambiare idea, il Milan potrebbe provare a ingaggiare l’ex Genoa entro il 2 febbraio; in caso contrario, Allegri proseguirà con la rosa attuale.

Aké

Questo è il nome più in voga nelle ultime ore. Il difensore olandese potrebbe essere in uscita dal Manchester City. Fabrizio Romano ha specificato come prima di qualsiasi decisione, la società inglese deve giocare la partita di stasera in Champions League per tirare le somme. Gvardiol e Neves sono infortunati e questo potrebbe causare ripensamenti a Pep Guardiola. Il centrale olandese vuole mettere minuti nella gambe pertanto il Milan deve garantirgli un minutaggio concreto in vista del mondiale. In aggiunta il giocatore sarebbe disposto a diminuirsi l’ingaggio pur di passare in un’altra squadra.