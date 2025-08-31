Milan, continua l’assalto a Dovbyk con o senza scambio

Milan, si proverà a prendere Dovbyk fino a fine mercato. Ipotesi scambio con Gimenez o prestito con diritto di riscatto le due opzioni.

L’ipotesi di scambio Gimenez–Dovbyk non ha ancora preso davvero quota e, come confermato anche dal Ds della Roma Massara, resta per ora solo un’idea, anche se rimane un’opzione non da escludere del tutto. Il Milan proverà comunque a portare a casa Artem Dovbyk in questi ultimi giorni di mercato, indipendentemente dallo scambio.

La strategia rossonera

L’attaccante ucraino classe 1997 è il profilo preferito al momento per rinforzare l’attacco. I rossoneri puntano a trattare con la Roma indipendentemente dalla situazione Gimenez, che potrebbe anche restare al Milan. L’idea sul tavolo è quella di un prestito con diritto di riscatto a circa 30 milioni: i giallorossi potrebbero anche accettare, ma solo dopo aver trovato un sostituto.

Il Milan farà il possibile per chiudere l’operazione entro la fine della sessione. In caso contrario, restano vive le alternative low-cost Embolo e Mitrovic, anche se non è escluso che si decida di non aggiungere altri elementi in avanti, vista anche l’ultima operazione Nkunku. Il quale però non è quella prima punta da area richiesta da Allegri, come invece sarebbe Dovbyk.