Milan, l’arrivo di Harder è a rischio

Milan, l’arrivo di Conrad Harder è a rischio: dopo il colpo di scena nella trattativa, i rossoneri potrebbero tornare su Dusan Vlahovic.

Sembrava ormai solo questione di tempo per vedere Conrad Harder con la maglia del Milan. L’accordo con lo Sporting Lisbona era stato raggiunto e anche quello col calciatore, ma adesso è arrivato l’ennesimo colpo di scena, lanciato pochi minuti fa da Sportitalia, per cui la trattativa potrebbe saltare, e i rossoneri potrebbero tornare clamorosamente su Dusan Vlahovic.

Mercato in continua evoluzione

La ricerca dell’attaccante per il Milan è un’Odissea iniziata a giugno, nella quale si sono susseguiti moltissimi nomi. Uno di questi, fin dall’inizio, è stato proprio Dusan Vlahovic, esplicita richiesta di Allegri, che lo considera il profilo ideale per reggere l’attacco rossonero. Poi, per altre motivazioni, si è deciso di intraprendere altre trattative, le ultime in ordine di tempo quella sfumata la settimana scorsa per Boniface e ora quella per Harder, sicuramente ancora aperta, ma di fatto c’è stato un rallentamento, dato che sembrava già fatta e ora è tutto fermo. Per questo motivo è necessario restare cauti: in casa Milan gli scenari possono cambiare molto rapidamente e novità importanti sono attese nelle prossime ore.