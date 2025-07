Milan, l’analisi di Nathaniel Brown: il terzino che piace alla dirigenza

L'approfondimento sul terzino Nathaniel Brown, finito nella lista di Igli Tare per sostituire il francese Theo Hernandez al Milan

Il Milan continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra. Tra i nomi valutati dalla dirigenza è spuntato anche quello di Nathaniel Brown, giovane dell’Eintracht Francoforte che ha attirato l’attenzione per le sue prestazioni in Bundesliga. Classe 2003, Brown è un terzino sinistro veloce e dinamico, in grado di coprire l’intera corsia con qualità. La sua accelerazione e la facilità con cui si propone in fase offensiva lo rendono particolarmente adatto ad essere il possibile nome che andrebbe a sostituire Theo Hernandez. Nonostante la giovane età, ha già mostrato una notevole maturità tattica, abbinando buone letture difensive a un’attitudine naturale a entrambi le fasi di gioco.

La duttilità come arma

Sa accompagnare l’azione e rendersi pericoloso anche negli ultimi metri, grazie a un piede educato e una discreta visione di gioco. Brown può giocare anche più alto, da esterno in un possibile centrocampo a 4 o a 5, dimostrando una versatilità che piace molto agli allenatori. A livello atletico è esplosivo, con una struttura fisica che gli permette di reggere i duelli anche contro avversari più agili. Il Milan lo osserva con attenzione: non è un’operazione semplice per i costi elevati, ma il profilo è tra quelli più apprezzati per costruire una squadra come da richieste di Massimiliano Allegri.