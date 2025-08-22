Milan, l’analisi della Cremonese: due ex subito contro
Milan, l’analisi della Cremonese: due ex subito contro

Riccardo Focolari
Milano
22 Agosto, 15:59
Warren Bondo
La Cremonese sfida il Milan a San Siro: subito in campo gli ex rossoneri Bondo e Terracciano alla prima di campionato.

Se la probabile formazione del Milan per la prima di campionato contro la Cremonese di domani sera è per il momento praticamente la stessa vista contro il Bari la scorsa settimana in Coppa Italia, con il solo Gimenez al posto di Leao infortunato, vediamo invece come arrivano i prossimi avversari dei rossoneri.

La Cremonese e i suoi ex rossoneri

La Cremonese, è una neopromossa con tanta voglia di partire forte in campionato, dopo l’eliminazione ai rigori in Coppa Italia contro il Palermo, non ha alcuna intenzione di presentarsi a San Siro senza vendere cara la pelle. La squadra è guidata da un tecnico esperto di Serie A e salvezze come Davide Nicola e può contare su diversi giocatori di livello.
Due di questi fino a poche settimane fa vestivano proprio la maglia del Milan e ora, in prestito alla Cremonese, cercheranno rivalsa: Warren Bondo e Filippo Terracciano. Accanto a loro, anche giocatori che hanno già dimostrato di poter stare in Serie A come Audero, Baschirotto, Pezzella e Bonazzoli.

La probabile formazione dei grigiorossi: (3-5-2)
Audero; F. Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; De Luca, Bonazzoli

