Milan, Ambrosini sul derby: “Mi aspetto una battaglia”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista del derby di Milano, l’ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha detto la sua sulla partita che ci aspetta e non solo. Ecco un estratto delle sue parole.
Le parole di Ambrosini
Sulle dichiarazioni di Leao, che ha fatto del derby una questione di vita o di morte:
“Sportivamente parlando lo è, almeno per il Milan che insegue. Vincere vorrebbe dire tornare a -7 dalla vetta e mettere un po’ di pressione all’Inter”.
Se il campionato può essere riaperto con una vittoria del Milan:
“Dico di no, anche se nel calcio non è mai vietato sognare. Il mio Milan recuperò 7 punti alla Lazio in 7 giornate nel 1999. Ma se mi avessero chiesto allora quanto credevo nella rimonta, probabilmente avrei risposto come adesso”.
Su dove può essere deciso il derby:
“A centrocampo. Non mi aspetto una partita apertissima, ma una battaglia soprattutto in mezzo. Magari decisa da un uomo a sorpresa come Fofana. Finora è stato sfortunato ben oltre i suoi demeriti. Mi piace il suo atteggiamento e non va dimenticato che ha dovuto adattarsi da mezzala”.