Milan, Ambrosini sul derby: “Mi aspetto una battaglia”

Massimo Ambrosini analizza il derby in chiave Milan: "Vincere vorrebbe dire tornare a -7 dalla vetta e mettere un po’ di pressione all’Inter”.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport in vista del derby di Milano, l’ex centrocampista rossonero Massimo Ambrosini ha detto la sua sulla partita che ci aspetta e non solo. Ecco un estratto delle sue parole.

Le parole di Ambrosini

Sulle dichiarazioni di Leao, che ha fatto del derby una questione di vita o di morte:

“Sportivamente parlando lo è, almeno per il Milan che insegue. Vincere vorrebbe dire tornare a -7 dalla vetta e mettere un po’ di pressione all’Inter”.

Se il campionato può essere riaperto con una vittoria del Milan:

“Dico di no, anche se nel calcio non è mai vietato sognare. Il mio Milan recuperò 7 punti alla Lazio in 7 giornate nel 1999. Ma se mi avessero chiesto allora quanto credevo nella rimonta, probabilmente avrei risposto come adesso”.

Su dove può essere deciso il derby:

“A centrocampo. Non mi aspetto una partita apertissima, ma una battaglia soprattutto in mezzo. Magari decisa da un uomo a sorpresa come Fofana. Finora è stato sfortunato ben oltre i suoi demeriti. Mi piace il suo atteggiamento e non va dimenticato che ha dovuto adattarsi da mezzala”.