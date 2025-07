Milan, l’allenatore del Brugge: “Su Jashari ci sono tre squadre”

Nella giornata di ieri ha parlato l'allenatore del Brugge Hayen. In particolare, si è soffermato sulle vicenda riguardante il Milan e Jashari

La situazione di Ardon Jashari continua a tenere banco in casa Club Brugge, e ora è direttamente l’allenatore Nicky Hayen ad accendere i riflettori con una dichiarazione che apre nuovi scenari di mercato. “Su Jashari non c’è solo il Milan, ci sono tre squadre…”, ha ammesso il tecnico, confermando l’interesse attorno al centrocampista svizzero e lasciando intendere che la trattativa è tutt’altro che chiusa. Il Milan resta in pole, forte di contatti avviati da tempo e della volontà del giocatore, ma la concorrenza si fa sentire. Le altre due squadre interessate non sono state nominate ufficialmente, ma potrebbero arrivare da Bundesliga e Premier League.

Intrigo Jashari

Il classe 2002, escluso dalla finale di Supercoppa del Belgio, sembra ormai più lontano che mai dalla squadra belga. La società, però, non ha intenzione di svendere il suo talento. Le richieste economiche restano elevate, mentre il Milan spera in uno sconto negli ultimi giorni di luglio. La tournée asiatica è già iniziata e Allegri vorrebbe avere il giocatore a disposizione prima possibile. Ma per chiudere serve un’accelerazione concreta. La concorrenza non manca e Jashari resta al centro di un triangolo di mercato che promette nuovi colpi di scena.