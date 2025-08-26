Milan, anche Gimenez in uscita? La Roma ci pensa se...

La Roma di Gasperini pensa al centravanti del Milan Santiago Gimenez in questi ultimi giorni di calciomercato estivo

Il mercato non smette mai di intrecciare destini e possibilità: quello che oggi sembra un affare chiuso, domani può trasformarsi in occasione inattesa. È il caso di Santiago Gimenez, nome che rimbalza tra Milano e Roma con scenari ancora tutti da decifrare. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il centravanti messicano del Milan potrebbe rientrare nei giochi di mercato qualora la Roma decidesse di muoversi in attacco. Il club giallorosso, guidato da Gasperini, sta infatti monitorando la posizione di Dovbyk. L’ucraino è nel mirino del Villarreal, pronto a investire per assicurarsi il suo cartellino. Una partenza che aprirebbe un vuoto pesante nell’organico romanista e costringerebbe la dirigenza a reagire sul mercato. Ed è qui che entra in scena Gimenez.

Il futuro prossimo

Il Milan non esclude di valutare la cessione dell’attaccane ex Feyenoord. La Roma intravede nel messicano un profilo funzionale al gioco verticale di Gasperini: attaccante di movimento, capace di lavorare spalle alla porta e di attaccare la profondità. Un incastro delicato che dipenderà dai movimenti del Villarreal. Ma il domino è già partito e il futuro di Gimenez, a sorpresa, potrebbe tingersi di giallorosso ed essere lontano da Milano. Gli ultimi giorni di mercato potrebbero essere meno scontati del previsto.