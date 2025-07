Milan, Allegri studia il nuovo Leao: il ruolo inedito contro l’Arsenal

Nella prima amichevole estiva del Milan che si giocherà nella giornata di oggi, 23 luglio, Allegri affiderà a Leao un nuovo compito

Nel primo test estivo ufficiale del Milan targato Allegri, spicca un esperimento che potrebbe segnare una svolta tattica per i rossoneri. Con Gimenez ancora in vacanza dopo gli impegni con il Messico e Colombo ormai ai saluti, il tecnico livornese ha deciso di affidare la maglia da centravanti a Rafael Leao, provandolo ieri alla vigilia del match contro l’Arsenal. Non è solo una scelta d’emergenza, ma un messaggio chiaro: Leao sarà molto più di un esterno nell’idea del nuovo Milan. L’attaccante portoghese agirà da riferimento offensivo centrale, mostrando movimenti da ‘nove’ vero, ma svarierà anche su tutto il fronte d’attacco.

Il nuovo Leao

Contro l’Arsenal si vedrà un Leao ancora più coinvolto nel gioco, pronto a dialogare con i compagni e guidare la manovra. Allegri intravede nel portoghese in lui un punto fermo del progetto. Il nuovo ruolo potrebbe esaltare le doti di Leao in spazi più centrali e più vicina alla porta, sfruttando anche la sua velocità e tecnica nello stretto. La prova, seppur amichevole, potrebbe dare segnali incoraggianti in vista dei prossimi test. In attesa di rientri e rinforzi, il Milan scopre un Leao più maturo, più leader e forse pronto a prendersi il peso dell’attacco sulle spalle. Una nuova sfida e una nuova identità.