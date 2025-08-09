Leeds-Milan si conclude 1-1. Buon test per i rossoneri
Leeds-Milan si conclude 1-1. Buon test per i rossoneri

Riccardo Focolari
Milano
9 Agosto, 18:02
Leeds-Milan 1-1: gol di Gimenez, buone prove di Jashari e dei giovani. Domani alle 16 sfida al Chelsea con l’esordio di Modric.

L’amichevole con il Leeds finisce in parità dopo una partita equilibrata: Milan superiore nel primo tempo, in cui trova il gol con Gimenez, e Leeds capace di pareggiare e controllare meglio il gioco nella ripresa.

Un pari che convince

Nel secondo tempo gli inglesi avevano in campo molti titolari, mentre il Milan schierava diversi giovani della Primavera e del Milan Futuro. Nonostante ciò, i rossoneri hanno mantenuto bene le distanze e un assetto solido, tornando pericolosi nel finale con due occasioni per vincerla con Sia, grazie anche all’ingresso di Saelemaekers che ha vivacizzato le ultime azioni.
Partita che può lasciare soddisfatti Allegri e i tifosi: il Milan convince dal punto di vista della prestazione, con Gimenez – da poco rientrato dalle vacanze – già a segno, e Jashari, nuovo acquisto, che ha subito fatto intravedere ottime cose.
Domani, alle 16, è in programma l’amichevole col Chelsea a Londra, nella quale vedremo in campo dall’inizio diversi titolari come Leao e ci sarà l’esordio di Modric.

