Milan, Allegri: "Modric campione. Per il mercato la società sa che..."

A due giorni dall'amichevole estiva fra Milan e Arsenal, Allegri ha parlato della rosa attuale e dei possibili sviluppi di mercato

A Singapore si respira aria di grande attesa in vista della sfida tra Milan e Arsenal, uno degli appuntamenti più attesi della tournée estiva. A due giorni dal match, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, tracciando le linee guida della preparazione e offrendo spunti interessanti anche in ottica mercato. L’ambiente è concentrato e l’accoglienza del pubblico locale ha ulteriormente motivato la squadra.

Le parole di Allegri

“Le cose sono cambiate rispetto a rispetto a 15 anni fa. Abbiamo iniziato da neanche 20 giorni, la squadra sta lavorando bene. Modric sarà importante per noi, è un campione e alzerà il livello tecnico del Milan. Il nostro stimolo deve essere quello di tornare a giocare la Champions League, non facile perché ci sono squadre molto attrezzate e competitive. Ci dobbiamo far trovare pronti”.

“Per il mercato c’è totale sinergia con la società che sta lavorando perché il 31 agosto la squadra sia competitiva per tutti e gli obiettivi stagionali”.

“Ho conosciuto la squadra che è formata da ottimi giocatori. Non bisogna guardare indietro alla scorsa stagione, ma avanti. Questo nel bene e nel male. Perché anche quando hai vinto e riparti, non puoi pensare ai titoli vinti. Non serve per il futuro. E ora quello che è successo lo scorso anno non serve più. Ora abbiamo iniziato la nuova stagione e sono fiducioso perché ho un gruppo con valori tecnici e morali importanti”.