Allarme Pulisic in nazionale: le sue condizioni

Preoccupazione per Christian Pulisic: l’attaccante del Milan non si è allenato con la nazionale USA. Le ultime sulle sue condizioni.

Le notizie che arrivano dal ritiro della nazionale degli Stati Uniti non sono buone per il Milan. Come riportato da ESPN, l’attaccante rossonero Christian Pulisic non ha preso parte all’ultimo allenamento con la sua nazionale. L’allenatore Pochettino ha poi confermato in conferenza che il giocatore è attualmente in dubbio e da valutare per la sfida con l’Ecuador, in programma nella notte.

Grossa preoccupazione in casa Milan

Restano ancora da capire le condizioni del giocatore e l’entità del problema che l’ha costretto a saltare la seduta. Per il momento non resta che attendere per saperne di più e seguire gli sviluppi dal ritiro degli Stati Uniti. Tutti sperano che si tratti soltanto di un riposo precauzionale o al limite di un leggero affaticamento, perché il Milan non può permettersi di perdere uno dei trascinatori di questo ottimo inizio di stagione.