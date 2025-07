Milan, Allegri cauto sul fronte mercato e su Vlahovic…

In occasione della conferenza stampa odierna, Massimiliano Allegri ha risposto alle varie domande, ma è rimasto piuttosto cauto quando si è parlato di mercato:

"Per quanto riguarda il mercato, il direttore Tare, insieme alla società, monitora il mercato. Condividiamo tutti i giorni le opportunità che ci sono. Le uscite sono state condivise con la società. Oggi ne ho 25 di movimento e sono molto contento. Le cose vanno fatte piano e piano e fatte bene”.

Quando il discorso è finito su Dusan Vlahovic , anche in questo caso Allegri ha scelto la via della prudenza, limitandosi a definirlo “Un ragazzo straordinario”.

Non è un mistero il fatto che il Milan sia alla ricerca di un attaccante con quelle caratteristiche, ma non c’è fretta. La priorità, al momento, è sistemare altri reparti. Per il reparto offensivo si attenderà con pazienza l'occasione giusta: Vlahovic potrebbe quindi tornare di moda più avanti, magari a condizioni più accessibili rispetto a quelle attuali.