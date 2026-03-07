Milan, Albertini sul derby: “Se vince l’Inter è una sentenza”

Demetrio Albertini analizza il derby e il peso sulla corsa scudetto: "13 punti di distacco a 10 giornate dalla fine sarebbero troppi".

Intervistato dal quotidiano La Repubblica, l’ex giocatore rossonero Demetrio Albertini ha commentato il derby di domani sera tra Milan e Inter. Una gara che secondo lui può già rappresentare una sentenza scudetto. Ecco un estratto delle sue parole.

Le parole di Albertini

Se questo derby decide lo scudetto:

“Se vince l’Inter, è una sentenza: 13 punti di distacco a 10 giornate dalla fine sarebbero troppi. Ma anche se perde non è che automaticamente si riapra il campionato. Sono prima e seconda con merito, ma l’Inter è più consolidata. Il Milan ha cambiato tanto, la società si è messa in discussione. Ora a livello sportivo ha due punti fermi, Tare e Allegri, un eccellente gestore, nessuno può dubitarne. Certo, il mercato lo fa il club”.

Sul fatto che anche l’Inter abbia cambiato allenatore:

“Chivu ha alle spalle la stessa guida societaria, lo stesso ds Ausilio e più o meno gli stessi giocatori. È un bel vantaggio”.