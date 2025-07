Milan, si tratta con l’Al-Ittihad per cedere Bennacer

Il Milan tratta la cessione di Bennacer con l’Al-Ittihad. L’algerino è vicino all’addio dopo anni da protagonista in rossonero.

La storia tra il Milan e Ismaël Bennacer sembra ormai destinata a chiudersi nel breve termine. L’algerino, non essendo partito per la tournée estiva, è costretto a cercare altre destinazioni, e una, a quanto pare, l’avrebbe trovata.

Come riportato da Matteo Moretto, infatti, sarebbe in corso una trattativa tra il Milan e il club saudita Al-Ittihad, che milita nella Saudi Pro League. Si tratta di una squadra molto ricca, già nota per aver acquistato in passato giocatori come Benzema, Kanté e Fabinho. Il Milan cercherà di cedere il calciatore a titolo definitivo.

Un addio che sa di rimpianto

Triste epilogo, dunque, per la storia tra Bennacer e il Milan. Un altro dei protagonisti dello Scudetto vinto nella stagione 2021-2022 è ai saluti.

Dopo essere stato per anni un punto fermo della mediana rossonera, qualcosa si è incrinato nella scorsa stagione. Il giocatore ha concluso l’annata in prestito all’Olympique Marsiglia, che però ha scelto di non riscattarlo.

Nonostante i suoi 27 anni, Bennacer sembra ormai in netta parabola discendente. Oggi è ancora un giocatore del Milan solo formalmente, in attesa dell’accordo per la sua cessione.