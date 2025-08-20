Milan, l’Al-Ahli piomba su Fofana: cosa filtra sulla trattativa

Nelle ultime ore si sono fatte più insistenti le voci riguardanti un interessamento dell'Al-Ahli su Fofana del Milan

Il mercato arabo continua a bussare con forza alle porte della Serie A, attirando l’attenzione su giocatori di primo piano. Dopo aver sondato vari profili in Europa, l’Al-Ahli ha deciso di puntare i riflettori su Youssouf Fofana, centrocampista francese oggi al Milan. Un interesse che non passa inosservato, soprattutto alla luce della crescita e del peso che il giocatore ha assunto nella rosa rossonera. Arrivato la scorsa estate dal Monaco, Fofana si è subito imposto come elemento chiave nello scacchiere tattico tattico. La sua fisicità, unita a dinamismo e qualità tecniche, lo rendono un titolare difficilmente sostituibile. Non sorprende quindi che la società non abbia intenzione, almeno al momento, di privarsene. Ma il calcio moderno, si sa, non può ignorare del tutto la forza di certe offerte.

Il punto odierno

Secondo Tuttosport, il Milan non ha inserito la cessione del francese tra i temi all’ordine del giorno. Tuttavia, un’eventuale proposta da oltre 35 milioni potrebbe spingere la dirigenza a riflettere. In questa estate, i rossoneri hanno dimostrato apertura al dialogo, valutando con attenzione le occasioni di mercato. Il futuro di Fofana resta dunque da seguire con interesse, tra l’ambizione dell’Al-Ahli e la volontà del Milan di restare competitivo. Per Allegri, perderlo significherebbe rinunciare a un perno del centrocampo. Per la società, invece, si tratterebbe di una scelta delicata, da ponderare tra esigenze sportive ed equilibri economici.